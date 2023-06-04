Два подростка утонули в Тюменской области в субботу

Фото из архива ГУМЧС по ТО

В Тобольском и Ялуторовском районах 3 июня на водоемах утонули два подростка, сообщает ГУ МЧС по ТО.

Ранее сообщалось, что 27 мая подросток утонул на озере Липовое в районе СНТ "Приозерье". Вблизи села Борки Тюменского района 12-летняя девочка утонула в реке Тура.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области убедительно просят жителей и гостей региона не подвергать жизнь детей опасности во время отдыха у воды.