Московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, аэропортовые службы и авиадиспетчеры осуществляют работу "без особенностей", сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Мэр Москвы Собянин и губернатор Московской области Воробьев утром сообщили об атаке беспилотников. По данным источников "Базы", в утренней атаке участвовали около 25 БПЛА, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье, часть беспилотников зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. В Москве незначительно пострадали три дома - на улицах Профсоюзной, Атласова и Ленинском проспекте, среди населения пострадавших нет.