Пожарные ликвидируют крупный пожар в частном секторе Тюмени

11:08 24 мая 2023
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Сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Тюмень, улица Рабочая, 26 поступило в десятом часу утра, на момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение в одноэтажном жилом доме и надворных постройках. Возникла угроза перехода огня на соседние жилые дома и строения, сообщает ГУМЧС по ТО.

Для тушения пожара и защиты ближайших зданий было создано два боевых участка. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных расчетов распространение огня было остановлено.

Сейчас открытое горение ликвидировано на общей площади около 250 квадратных метров. На месте продолжаются работы по разборке и проливке конструкций. В тушении пожара задействовано 13 единиц основной и специальной техники, 43 сотрудника пожарно-спасательных подразделений.

Сведений о погибших и пострадавших к данному моменту не поступало. Причина пожара устанавливается.

Теги: МЧС , пожары
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