Природные пожары ликвидировали в Ишимском и Аромашевском районах

Природные пожары полностью ликвидированы в Ишимском и Аромашевском районах по данным на утро 15 мая, сообщает информцентр правительства ТО.

По словам главы Ишимского района Сергея Ломовцева, на утро природных пожаров не зарегистрировано, ведется патрулирование и профилактическая работа.

Глава Аромашевского района Игорь Власов заявил, что огонь везде остановлен,, продолжается "укрепление рубежей на дальних подступах к населенным пунктам", патрулирование и профилактика.

На всей территории Тюменской области ситуация с природными пожарами находится под контролем. Непосредственной угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.