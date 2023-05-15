Природные пожары ликвидировали в Ишимском и Аромашевском районах

11:30 15 мая 2023
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Природные пожары полностью ликвидированы в Ишимском и Аромашевском районах по данным на утро 15 мая, сообщает информцентр правительства ТО.

По словам главы Ишимского района Сергея Ломовцева, на утро природных пожаров не зарегистрировано, ведется  патрулирование и профилактическая работа.

Глава Аромашевского района Игорь Власов заявил, что огонь везде остановлен,, продолжается "укрепление рубежей на дальних подступах к населенным пунктам", патрулирование и профилактика.

На всей территории Тюменской области ситуация с природными пожарами находится под контролем. Непосредственной угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.

Теги: Аромашево , Ишимский район , пожары
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