Природные пожары ликвидировали в Ишимском и Аромашевском районах

Природные пожары полностью ликвидированы в Ишимском и Аромашевском районах по данным на утро 15 мая, сообщает информцентр правительства ТО.
По словам главы Ишимского района Сергея Ломовцева, на утро природных пожаров не зарегистрировано, ведется патрулирование и профилактическая работа.
Глава Аромашевского района Игорь Власов заявил, что огонь везде остановлен,, продолжается "укрепление рубежей на дальних подступах к населенным пунктам", патрулирование и профилактика.
На всей территории Тюменской области ситуация с природными пожарами находится под контролем. Непосредственной угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.
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