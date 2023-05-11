В Тюменской области действует 9 лесных пожаров

08:34 11 мая 2023
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На утро 11 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства в  Тюменской области действуют 9 лесных пожаров, в том числе 2 локализованных, сообащет деплеса ТО.

За прошедшие сутки зафиксирован 1 новый и ликвидировано 8 пожаров на общей площади 5075,4 га.

11 мая на всей территории области установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), такой же прогноз и на 12-13 мая.

Теги: лесные пожары
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