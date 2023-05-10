Архангельский губернатор сообщил об отправке в Тюмень 50 парашютистов-пожарных

Еще 50 парашютистов-пожарных Архангельской области отправились на помощь коллегам в Уральский федеральный округ, на этот раз – в Тюменскую область, где введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Цыбульский.

"На обращения коллег – губернаторов регионов, где ситуация с пожарами сложная, реагируем максимально оперативно. Пока у нас лесопожарная обстановка спокойная (во всех районах отмечается самый низкий класс пожарной опасности), прошедшие подготовку команды парашютно-десантной службы и наземной охраны лесов Архангельской области помогают бороться с огнем там, где это особенно нужно сейчас", - пояснил он в своем Telegram-канале.

Ранее информцентр правительства ТО сообщал, что лесные пожары тюменцам помогают тушить специалисты из Коми, Карелии и Ямала.

Сегодня в Тюменской области действует 11 лесных пожаров на площади 4408 га, из них 4 лесных пожара локализовано, также действует 4 ландшафтных пожара на площади 745 га. Угрозы населенным пунктам и садоводческим обществам данные пожары не представляют. В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1500 человек, размещенных людей в ПВР нет.