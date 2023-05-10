В СНТ Солнечное Тюменского района произошел пожар

В СНТ Солнечное на улице Лесная 643 Тюменского района горит дом мансардного типа размерами 6х6 метров частично охвачен огнем сообщает противопожарная служба ТО.

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