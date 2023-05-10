В Тюменской области действует 13 лесных пожаров

На утро 10 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства действует 13 лесных пожаров, в том числе 7 локализованных, сообщает деплеса ТО.
За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидировано 6 на общей площади 3078,1 га.
10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru