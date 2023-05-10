В Тюменской области действует 13 лесных пожаров

10:00 10 мая 2023
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На утро 10 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства действует 13 лесных пожаров, в том числе 7 локализованных, сообщает деплеса ТО.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара, ликвидировано 6 на общей площади 3078,1 га.

10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Теги: лесные пожары
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