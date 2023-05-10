В Тюменской области действует 13 лесных пожаров

На утро 10 мая по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства действует 13 лесных пожаров, в том числе 7 локализованных, сообщает деплеса ТО.

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