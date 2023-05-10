Пожары Приишимья будут тушить сотрудники Волжского спасцентра

В Ишим 9 мая прибыла аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России. В составе группировки: 70 человек, 10 единиц техники и беспилотный летательный аппарат для мониторинга местности у населенных пунктов с воздуха, сообщает ГУ МЧС ТО.

Прибывшие ранее 50 спасателей из Оренбурга направлены на борьбу с пожарами в Тобольском районе. Еще 50 пожарных из Татарстана помогают коллегам в Тюмени и Тюменском районе.