В Тобольском районе запретили посещение согревших дачных кооперативов

Проезд и проход в дачные кооперативы, где 7 мая возник пожар, запрещен. Пока огонь не будет полностью потушен, находиться в СНТ опасно. После открытия проезда на дачи будет организовано патрулирование для избежания случаев мародерства, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Сегодня Митрюшкин провел встречу с людьми, чьи имущество и дома пострадали при пожаре. Он сообщил, что те, у кого в порядке правоустанавливающие документы, уже сейчас могут подавать заявления на оказание материальной помощи через "Госуслуги" или в МФЦ. Тем, у кого документы отсутствуют, нужно обратиться за выплатой через суд.

На встрече присутствовали сотрудники МВД, социальной защиты населения и межрайонный прокурор. Вместе ответили на вопросы граждан.

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В ближайшее время начнет работать "горячая линия" для граждан, чье имущество пострадало в огне.

Заместитель главы Тобольска Сергей Дударев, комментируя ситуацию в СНТ, отметил, что пострадало много имущества, сгорело много жилых построек, домов, ест сгоревшие автомобили. Открытое горение прекращено, но еще тлеет трава, деревья - идет проливка.