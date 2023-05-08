В Тюмень для тушения пожаров прибыл Ка-32

14:35 08 мая 2023
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Для усиления авиационной группировки на тушении природных пожаров в Тюмень прибыл вертолёт Ка-32 из Нефтеюганска. В прошлом году именно этот борт работал на пожарах в Турции, сообщает информационный центр правительства ТО. 

По данным с сайта МЧС РФ, пожарно-спасательный вертолет Ка-32А  укомплектован специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ, забор и сброс 3200 л воды в режиме висения производит за 1,5 мин. При новом заборе воды может добавляться пенообразователь, что позволяет получить 200 тыс. л пены. Может быть оборудован водопенными пушками с дальностью струи 45 м и производительностью 40 л/сек.

Теги: пожары
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