В Тюмень для тушения пожаров прибыл Ка-32

Для усиления авиационной группировки на тушении природных пожаров в Тюмень прибыл вертолёт Ка-32 из Нефтеюганска. В прошлом году именно этот борт работал на пожарах в Турции, сообщает информационный центр правительства ТО.

По данным с сайта МЧС РФ, пожарно-спасательный вертолет Ка-32А укомплектован специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ, забор и сброс 3200 л воды в режиме висения производит за 1,5 мин. При новом заборе воды может добавляться пенообразователь, что позволяет получить 200 тыс. л пены. Может быть оборудован водопенными пушками с дальностью струи 45 м и производительностью 40 л/сек.