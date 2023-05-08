Шесть жилых домов с хозпостройками сгорели в Нижней Тавде

В селе Нижняя Тавда по улице Островского огнём уничтожены 6 жилых домов и хозяйственные постройки, глава района Борисов в ЦКиД "Сибирь" сегодня проведет встречу с пострадавшими.
"Уважаемые земляки! Будьте аккуратны и бдительны, соблюдайте правила особого противопожарного режима, ветер усугубляет обстановку. Я верю в вас! Спасибо", - написал в своем Telegram-канале Борисов.
Накануне информационный центр правительства ТО сообщал, что сначала поступило сообщение о возгорании бани на ул. Островского, но пламя перекинулось на 10 строений, в том числе на 4-квартирный дом. Пожар тушили 14 огнеборцев, используя 6 единиц техники.
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