Противопожарная служба просит волонтеров не мешать их работе

В настоящий момент поступает очень много предложений от волонтеров, желающих участвовать в тушении пожаров. В населенные пункты они выдвигаются на личных автомобилях, тем самым создают затруднения для движения специального транспорта, участвующего в тушении пожаров, а так же эвакуации населения.

Противопожарная служба Тюменской области просит не создавать трудностей оперативным службам.