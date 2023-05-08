Противопожарная служба просит волонтеров не мешать их работе

В настоящий момент поступает очень много предложений от волонтеров, желающих участвовать в тушении пожаров. В населенные пункты они выдвигаются на личных автомобилях, тем самым создают затруднения для движения специального транспорта, участвующего в тушении пожаров, а так же эвакуации населения.
Противопожарная служба Тюменской области просит не создавать трудностей оперативным службам.
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