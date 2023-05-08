Противопожарная служба просит волонтеров не мешать их работе

11:15 08 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В настоящий момент поступает очень много предложений от волонтеров, желающих участвовать в тушении пожаров. В населенные пункты они выдвигаются на личных автомобилях, тем самым создают затруднения для движения специального транспорта, участвующего в тушении пожаров, а так же эвакуации населения.

Противопожарная служба Тюменской области просит не создавать трудностей оперативным службам.

Теги: пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023