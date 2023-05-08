Кухарук провел оперативное совещание по профилактике пожаров

Глава Тюмени Руслан Кухарук провел заседание КЧС в едином центре оперативного реагирования.

Сегодня постановлением губернатора Тюменской области Моора введен режим ЧС на территории региона с 20:00. Важно именно сейчас скоординировать действия всех структур, организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления. На совещании был актуализирован план эвакуации населения районов.

"Главная задача на сегодня – максимально быть готовыми вывезти людей. Необходимо организовать оповещение, чтобы люди знали, что происходит, и обеспечить условия проживания, а также питание в ПВР. У нас создан резерв транспортных средств и осуществляется дежурство водителей. Проводится проверка пунктов временного размещения и оповещение руководителей", - сообщил Кухарук.

Специалистами ГИБДД, Управ, ЛесПаркХоза, департамента безопасности и жизнедеятельности, представителями добровольной пожарной охраны добровольцев и волонтеров уже ведется патрулирование всех заездов на территории лесов.

Тюмень оказывает помощь районам, где зафиксированы пожары. Специалисты выезжают в населенные пункты и помогают в организации работы по эвакуации. Также на тушение направляется водовозная техника. Взаимодействие с волонтерами осуществляет департамент по спорту и молодежной политики.