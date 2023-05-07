В Тюменской области объявлена эвакуация санатория "Геолог"

В Тюменском районе дополнительно сейчас открывают ПВР в Новотарманской школе.
2 автобуса выделено для эвакуации из санатория "Геолог". Жители Новотарманска в ПВР могут обратиться по телефону 770-018.
Ранее сообщалось об эвакуации по Ирбитскому тракту - деревни Речкина, Коняшина, Насекина, с. Кулига. По Ялуторовскому - п. Богандинский, 10-й военный городок, из деревни Чаплык - эвакуация со стороны Червишевского МО.
ПВР развернуты в школах п. Молодежный, Богандинский, с. Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Червишево, п. Боровский и Винзили.
Горячие линии:
Главное управление МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-290;
Gо вопросам эвакуации, получения помощи мо;yj обратиться:
ПВР Червишево 778-035;
ПВР Каменка 773-681;
ПВР Винзили 727-018;
ПВР Молодёжный 689-444;
ПВР Богандинка 720-020;
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