В Тюменской области за день ликвидировано 3 лесных и 9 ландшафтных пожаров, в работе - 23

Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим "Чрезвычайная ситуация". За 7 мая ликвидированы 9 ландшафтных и 3 лесных пожара. Продолжается работа по ликвидации 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров, сообщает МЧС РФ.
В населенных пунктах Тюменского района идёт эвакуация жителей. Развернуто 8 пунктов временного размещения. Для мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации загораний сухой растительности работает 655 патрульных групп.
В связи с высоким классом пожарной опасности для защиты населённых пунктов создано 77 временных пожарных постов.
Всего к тушению природных пожаров привлечено почти тысяча человек и 275 единиц техники, в том числе самолёт Ил-76 МЧС России, 3 вертолёта и 2 пожарных поезда.
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