Успенку и Речкина эвакуируют из-за приближающегося пожара

15:04 06 мая 2023
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Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах, сообщает информационный центр правительства ТО.

ГУМЧС ТО поясняет, что из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами.

На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС: 115 человек и 18 единиц техники.

Теги: пожары
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