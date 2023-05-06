Успенку и Речкина эвакуируют из-за приближающегося пожара

Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах, сообщает информационный центр правительства ТО.
ГУМЧС ТО поясняет, что из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды осложняется обстановка в районе с. Успенка Тюменского района, где с 4 мая действует лесной пожар. На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами.
На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, Противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС: 115 человек и 18 единиц техники.
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