Режим ЧС ввели в лесах Тюменского района

Работа по тушению и предотвращению природных пожаров продолжается в Тюменской области. Режим чрезвычайной ситуации с 6 мая введен в лесах Тюменского района, соответствующее постановление подписала глава района Светлана Иванова.
Руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru