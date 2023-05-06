Режим ЧС ввели в лесах Тюменского района

14:32 06 мая 2023
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Работа по тушению и предотвращению природных пожаров продолжается в Тюменской области. Режим чрезвычайной‌ ситуации с 6 мая введен в лесах Тюменского района, соответствующее постановление подписала глава района Светлана Иванова.

Руководителям организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.

Теги: лесные пожары
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