В Тюмени действует несколько ландшафтных пожаров

По информации Единого центра оперативного реагирования на территории города Тюмени на данный момент несколько очагов возгорания, ситуация на контроле, сообщил глава города Руслан Кухарук.
по словам главы города, руководители организаций и предприятий, в этих районах, оповещены и принимают меры по защите территорий. Огненное зарево наблюдают жители заречных районов города. Это на 7-км Велижанского тракта горит трава и сухая растительность. Также очаг возгорания тушат в районе Воронинских горок.
Специалисты на местах и проводят необходимые мероприятия. Водовозная техника есть. Огнеборцы проводят проливку кромки пожара и окарауливание местности.
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