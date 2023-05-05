В Тюмени действует несколько ландшафтных пожаров

23:00 04 мая 2023
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По информации Единого центра оперативного реагирования на территории города Тюмени на данный момент несколько очагов возгорания, ситуация на контроле, сообщил глава города Руслан Кухарук.

по словам главы города, руководители организаций и предприятий, в этих районах, оповещены и принимают меры по защите территорий. Огненное зарево наблюдают жители заречных районов города. Это на 7-км Велижанского тракта горит трава и сухая растительность. Также очаг возгорания тушат в районе Воронинских горок.

Специалисты на местах и проводят необходимые мероприятия. Водовозная техника есть. Огнеборцы проводят проливку кромки пожара и окарауливание местности.

Теги: пожары , Руслан Кухарук
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