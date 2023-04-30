Зарплата врачей Тюменской области выше общероссийской

В Тюменской области средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в 2022 году составила 103 тыс. 841 руб., в том числе в федеральных учреждениях 109 тыс. 670 руб., в областных — 103 тыс. 153 руб., в муниципальных — 93 тыс. 88 руб. Наш регион находится на третьем месте в Уральском федеральном округе после ЯНАО, где средний заработок составил 232 тыс. 328 руб., и ХМАО-Югре, где получали по 160 тыс. 239 руб. в месяц.

Врачи Свердловской области в среднем зарабатывали 93 тыс. 663 руб., Челябинской — 87 тыс. 683 руб., Курганской — 80 тыс. 647 руб. В целом по России — 102 тыс. 232 руб.

Средний медицинский персонал в Тюменской области получал по 52 тыс. 669 руб. в месяц, по стране — 49 тыс. 614 руб. Заработки в УрФО варьировались от 38 тыс. 655 руб. до 119 тыс. 600 рублей, сообщает Вслух.ру.