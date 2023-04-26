Власти Тюмени окажут помощь жильцам многоэтажки, на которой сгорела крыша

Пожар в 5-этажном доме по ул. Воровского, 21 локализован, проводится проливание конструкций. Предварительно огнём повреждена одна квартира и три балкона, кровля пострадала по всей протяжённости дома, пострадавших нет.

Дом под охраной, от ресурсов отключён, специалисты проведут его обследование.

"Администрация города предлагает жильцам временно разместиться в гостинице. Сегодня вечером с ними пройдёт встреча, на которой будут озвучены дальнейшие действия в данной ситуации. Тюменцам предложат помощь. Здание будет обследовано", - сообщили в администрации города.