Власти Тюмени окажут помощь жильцам многоэтажки, на которой сгорела крыша

17:05 26 апреля 2023
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Пожар в 5-этажном доме по ул. Воровского, 21 локализован, проводится проливание конструкций. Предварительно огнём повреждена одна квартира и три балкона, кровля пострадала по всей протяжённости дома, пострадавших нет.

Дом под охраной, от ресурсов отключён, специалисты проведут его обследование. 

"Администрация города предлагает жильцам временно разместиться в гостинице. Сегодня вечером с ними пройдёт встреча, на которой будут озвучены дальнейшие действия в данной ситуации. Тюменцам предложат помощь. Здание будет обследовано", - сообщили в администрации города. 

Теги: администрация Тюмени , пожары
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