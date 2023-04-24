Жителя Ишима приговорили к 6 годам тюрьмы за интимные фото и секс-переписку с тинейджерами

Суд признал 28-летнего ишимца виновным в совершении развратных действий без применения насилия с тремя девушками младше 16 лет (ч.3 ст.135 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что гражданин вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними на тему сексуальных отношений, отправляя им фотоизображения обнаженных частей женского и мужского тела, а также просил их делать и отправлять ему подобные фото. К силовикам обратились родители одной из них.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес извинения потерпевшим, частично возместил моральный вред. Гражданский иск ишимского межрайонного прокурора о компенсации морального вреда потерпевшим судом удовлетворен частично. Взыскал с В. в пользу потерпевших моральный вред каждой в размере 150 тысяч рублей.