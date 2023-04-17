Мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей за неделю

С 10 по 16 апреля 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей Тюменской области, сумма похищенного составила 17 млн рублей.

Больше всех в этот раз пострадал житель Уватского района. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности Банка России, сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит, и в целях сохранения денег предложил самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя инструкциям потерпевший сам оформил кредиты в различных кредитных учреждениях и перечислил 2,1 млн рублей на счета, указанные мошенником.