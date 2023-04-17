Мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей за неделю

12:48 17 апреля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 10 по 16 апреля 2023 года от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей Тюменской области, сумма похищенного  составила 17 млн рублей.

Больше всех в этот раз пострадал житель Уватского района. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности Банка России, сообщил, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит, и в целях сохранения денег предложил  самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя инструкциям потерпевший сам  оформил кредиты в различных кредитных учреждениях и перечислил 2,1 млн рублей на счета, указанные мошенником.

Теги: кредиты , мошенники , прокуратура , Уватский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2023