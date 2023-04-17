В Тюменской области за неделю произошло 324 технологических пожара

09:18 17 апреля 2023
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За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 234 техногенных пожара, 5 человек спасено, сообщает ГУМЧС региона.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 55 раз. Двадцать восемь раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Теги: пожары
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