В Тюменской области за неделю произошло 324 технологических пожара

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 234 техногенных пожара, 5 человек спасено, сообщает ГУМЧС региона.



К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 55 раз. Двадцать восемь раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.