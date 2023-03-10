Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки у станции Вагай

На 2284 километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 года рождения, тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия.
Трагедия произошла 9 марта в 23:15, на место происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
"Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает пресс-служба ведомства.
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