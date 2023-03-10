Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки у станции Вагай

10:37 10 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На 2284 километре пикет 8 станции Вагай Омутинского района Тюменской области смертельно травмирована женщина 1998 года рождения, тюменской транспортной прокуратурой организована проверка железнодорожного происшествия.

Трагедия произошла 9 марта в 23:15, на место происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: погибшие , проверки , прокуратура , Тюменское отделение СвЖД
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023