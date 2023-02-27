Тюменка перевела мошенникам 3,9 млн рублей

Жительница Тюмени перевела 3,9 млн рублей мошенникам, которые подставились ей сотрудниками Банка России, всего с 20 по 26 февраля от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 57 жителей Тюменской области, а общая сумма похищенных денег превысила 20 млн рублей.



"Звонок из службы безопасности банка" и хищение денежных средств под предлогом предотвращения их "списания" по-прежнему самые распространенные схемы хищения, тюменка попалась на второй, о том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала, сообщает облпрокуратура.