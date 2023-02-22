Сотрудники тюменского ФСБ предотвратили диверсию на жд путях

17:16 22 февраля 2023
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Оперативники РУФСБ по Тюменской области задержали с поличным жителя Нижневартовска, который собирался устроить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры на участке Свердловской железной дороги, сообщает "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, задержанный гражданин  - идейный противник СВО и планировал поджоги и иные действия по выводу  из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях. реализовать задуманное ему не удалось: "Нанесения ущерба объектам железнодорожной инфраструктуры не допущено",- сообщает ведомство.

Фото и видео пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области.

Теги: РЖД , СВО , ФСБ
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