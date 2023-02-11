Организаторы #СпецоперацииЛед подготовили сюрпризы для горожан

#СпецоперацииЛед пройдет 23 февраля на льду Туры в районе моста Влюбленных.

Около 13 часов вВертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 осуществит сброс 13-ти парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной Туры. Пройдут показательные выступления по транспортировке со льда "пострадавшего в ДТП человека" на носилках в вертолет, который "повиснет" над рекой.

Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – член сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструктор мастер спорта Евгений Иванов; мастер спорта международного класса и профессиональный спасатель Сергей Подчувалов, он чемпион мира в командном зачёте 2021г., имеет более 9500 прыжков; воздушный оператор Владимир Аталыков, кандидат в мастера спорта России; мастер спорта Максим Фадеев, серебряный призер Кубка России по парашютному зимнему двоеборью ПараСки.

Четыре полевые кухни будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной реки Туры, угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.