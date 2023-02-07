Двух погибших обнаружили в омутинском селе при тушении ночного пожара

Пожар случился ночью в одном из домов в селе Ситниково Омутинского района, в ходе тушения пожарные обнаружили тела двух погибших взрослых людей, на месте работают следственные органы, сообщает пресс-служба ГУМЧС по ТО.

"В 02 часа 06 мин поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Омутинский муниципальный район, с. Ситниково, ул. Леонова. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. К сожалению в ходе тушения пожара были обнаружены тела 2 погибших, среди них детей нет", - отмечается в сообщении.

На ликвидацию пожара привлечены 3 единицы техники и 7 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.