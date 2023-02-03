Суд в Тюмени приговорил москвича к 9 годам тюрьмы за 37 кг наркотиков

Тюменский районный суд приговорил к 9 годом колонии строгого режима 24-летнего жителя Москвы по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый совместно с соучастником приобрел у неустановленного лица крупную партию наркотических средств для их последующего сбыта. В июне 2021 года его задержали на автодороге в Тюменском районе. При обыске автомобиля, а также тайников в Омской, Томской и Новосибирской областях, в квартире в Москве, обнаружено и изъято более 37 кг наркотических средств, приготовленных к сбыту.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сотовый телефон и ноутбук, использованные при совершении преступлений –обращены в доход государства", сообщает облпрокуратура.