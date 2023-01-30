Суд приговорил тюменца к трем годам тюрьмы по обвинению в публичных призывах к экстремизму

Центральный районный суд Тюмени приговорил Кирилла М., 1999 года рождения, признанного виновным в публичных призывах к экстремизму, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (ч.2 ст.280 УК РФ) к трем годам колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.



Установлено, что Кирилл, являясь противником проведения Вооруженными силами РФ спецоперации за пределами территории РФ, в знак несогласия с государственной политикой руководства России, занялся протестной активностью. 24 февраля он создал о Telegram-канал и начал информировать подписчиков об организации и проведении несанкционированных митингов, размещал в ней фото и видеоматериалы соответствующего содержания. В группе также были опубликованы его комментарии с несанкционированного митинга, проходившего на Центральной площади Тюмени 24 февраля 2022 года, в котором он принимал участие. После того, как полиция взяла у него объяснения, Кирилл М. разместил в группе протестный видеопризыв.

"Присоединив неотбытое наказание по предыдущему приговору, суд назначил Кириллу М. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 2 года, со штрафом в сумме 6 000 рублей в доход государства", - следует из сообщения суда.



Отмечается, что в судебном заседании молодой человек вину в предъявленном обвинении не признал. Пояснил, что видеообращение было адресовано его матери, а не неопределенному кругу лиц.





