Суд Тюмени арестовал двух мужчин по обвинению в сексуальном насилии к женщине

17:30 27 января 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО до 25 марта 27-летнего Анвара А. и 25-летнего Умиджона Э., которые обвиняются в насильственных действиях сексуального характера в отношении 31-летней тюменки.

Из представленных суду материалов следует, что обвиняемые с применением насилия надругались над потерпевшей 24 января около 23 часов в автомобиле РЕНО ЛОГАН на парковке у здания по улице Республики.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2023