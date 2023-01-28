Суд Тюмени арестовал двух мужчин по обвинению в сексуальном насилии к женщине

Ленинский районный суд Тюмени отправил в СИЗО до 25 марта 27-летнего Анвара А. и 25-летнего Умиджона Э., которые обвиняются в насильственных действиях сексуального характера в отношении 31-летней тюменки.

Из представленных суду материалов следует, что обвиняемые с применением насилия надругались над потерпевшей 24 января около 23 часов в автомобиле РЕНО ЛОГАН на парковке у здания по улице Республики.