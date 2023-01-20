Жителя тюменского села обвиняют в принуждении к сексу девушки-подростка путем шантажа

Мужчина 1990 года рождения с 1 июня по 30 сентября 2022 года неоднократно совершил понуждение несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, к половому сношению путем шантажа, связанного с угрозой распространения сведений о её личной жизни, сейчас он в СИЗО, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО со ссылкой на представленные суду материалы дела.

"Армизонский районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Голышмановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тюменской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра С. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ. По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО до 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, у обвиняемого есть непогашенная судимость, нет регистрации и постоянного места жительства на территории района, определенных занятий, собственной семьи, устойчивых социальных связей.