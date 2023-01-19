Не сдавший практику в автошколе студент стал виновником массового ДТП в центре Тюмени

ДТП в час пик накануне вечером на улице Советской в Тюмени произошло по вине 19-летнего студента, у которого нет права управления транспортом, так как он четырежды не смог сдать практику в автошколе.

"Массовую аварию, повлекшую большие затруднения в движении в вечерний "час пик" спровоцировал 19-летний студент на автомобиле "Киа". При перестроении не убедился в безопасности, произошло столкновение с автомобилем "Дэу". От удара "Дэу" отбросило на встречную полосу, произошло столкновение с "Ладой" и "Киа", - сообщает ГИБДД ТО.

В ДТП травмированы 33-летняя пассажирка "Дэу" и 27-летняя пассажирка "Лады". Обстоятельства выясняются.