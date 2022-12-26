Более 14 млн рублей перевели тюменцы мошенникам за неделю

За минувшую неделю (с 19 по 25 декабря) от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 52 жителя Тюменской области, общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денег составила 2 млн рублей. Жительница Тюмени их перевела незнакомцу, представившемуся ей сотрудником Банка России и сообщившему об угрозе несанкционированного списания денег.