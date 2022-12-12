Тюменец оформил кредит на бывшую подругу, чтобы развлекаться и дарить подарки новой пассии

Ранее судимый за угон 22-летний тюменец обманом оформил на подругу кредит в 227 тысяч рублей, а потом расстался с ней. Деньги мошенник потратил на развлечения, в том числе на подарки новой девушке, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Узнав о задолженности, потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что по просьбе друга купила для него сим-карту, оформив её на себя.
Позже на его смартфон пришло уведомление о предварительном одобрении потребительского займа на имя владелицы сим-карты. Злоумышленник воспользовался ситуаций и взял в кредит. Когда средства поступили на счёт подруги, он сообщил, что это его зарплата с прежнего места работы.
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в областном центре в квартире его новой пассии. Возбуждено уголовное дело, фигурант под подпиской о невыезде.
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