Тюменец оформил кредит на бывшую подругу, чтобы развлекаться и дарить подарки новой пассии

Ранее судимый за угон 22-летний тюменец обманом оформил на подругу кредит в 227 тысяч рублей, а потом расстался с ней. Деньги мошенник потратил на развлечения, в том числе на подарки новой девушке, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Узнав о задолженности, потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что по просьбе друга купила для него сим-карту, оформив её на себя.

Позже на его смартфон пришло уведомление о предварительном одобрении потребительского займа на имя владелицы сим-карты. Злоумышленник воспользовался ситуаций и взял в кредит. Когда средства поступили на счёт подруги, он сообщил, что это его зарплата с прежнего места работы.

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в областном центре в квартире его новой пассии. Возбуждено уголовное дело, фигурант под подпиской о невыезде.