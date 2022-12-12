В Ишиме и Тобольске эвакуировали школьников

12:18 12 декабря 2022
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В связи с поступившими 12 декабря сигналами о возможном минировании зданий школ в Тобольске и Ишиме учащиеся первой смены эвакуированы, сообщает информационный центра правительства ТО.

Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к осмотру зданий. По мере завершения проведения осмотров на части объектов образовательный процесс возобновлен, часть объектов приступят к обучению со второй смены.

До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены и 13 декабря образовательный процесс продолжится в обычном режиме.

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