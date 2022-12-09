Татуировщика в Тюмени обвиняют в изнасиловании юной клиентки

32-летний сотрудник одного из тату-салонов Тюмени арестован по обвинению в изнасиловании 16-летней клиентки, свою вину мужчина отрицает.

Центральный районный суд вынес решение об аресте до 6 февраля в отношении молодого человека 1990 года рождения по обвинению в преступлении, предусмотренном п."а" ч.3 ст.131 УК РФ.

Из представленных суду материалов известно, что 4 декабря девушка пришла в салон, чтобы сделать тату, но пьяный мастер совершил с ней "насильственное половое сношение", оказана ли услуга - не уточняется.

"Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами", - отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.