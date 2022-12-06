Власти Нижневартовска опубликовали список погибших при обрушении части жилого дома

Фото - https://t.me/adm_nvartovsk

По информации муниципального оперативного штаба, по состоянию на 16 часов 6 декабря в ходе аварийно-спасательных работ в доме №6А по улице Мира извлечены 8 погибших, в том числе трое детей.

- Ковалева Елена Николаевна, 1970 г.р. (3 подъезд);

- Гриценко Любовь Вадимовна, 1998 г.р. (4 подъезд);

- Гриценко Всеволод Ильич, 2019 г.р. (4 подъезд);

- Шабалин Ярослав Александрович, 1973 г.р. (4 подъезд);

- Зубаилов Руслан Исакаевич, 2010 г.р. (4 подъезд);

- Рязанцев Илья Максимович, 2006 г.р. (3 подъезд);

- Зуев Вячеслав Антонович, 2005 г.р. (3 подъезд);

- Зуев Виктор Владимирович, 1957 г.р. (3 подъезд).

В больницах Сургута и Нижневартовска находятся:

- Кулькова Светлана Михайловна, 03.20.1960 г.р. (3 подъезд);

- Кульков Александр Александрович, 20.06.1955 г.р. (3 подъезд);

- Шабалина Ирина Петровна, 27.01.1977 г.р. (4 подъезд);

- Шабалина Екатерина Ярославовна, 28.03.2003 г.р. (4 подъезд).