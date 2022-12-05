Наталья Комарова выразила соболезнование Нижневартовску

Пост со словами соболезнования губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова опубликовала в своём Telegram-канале.

"От всех югорчан выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. С семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти", - отметила в обращении к горожанам глава округа.

Вечером 4 декабря в одной из квартир дома 6а на улице Мира в Нижневартовске произошли хлопок бытового газа, а после частичное обрушение конструкций. Сообщалось о 15 пострадавших, в том числе 6 погибших и 4 госпитализированных, двух из которых в тяжелом состоянии авиацией транспортировали в ожоговый центр Сургута.