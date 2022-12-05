Поисково-спасательные работы продолжаются в Нижневартовске

К ликвидации последствий происшествия в Нижневартовске, где вечером 4 декабря в одной из квартир пятиэтажки произошли хлопок бытового газа, а после частичное обрушение конструкций, привлечены 165 человек и 53 единицы техники, сообщает сообщает МЧС России.
"Поисково-спасательные работы осложняют погодные условия и особенности завалов. Для безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции", - следует из сообщения.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно.
На месте частичного обрушения жилого дома спасатели поэтажно проверяют пострадавшие жилые помещения, продолжают разбор завалов и тушение пожара.
На данный момент известно о 15 пострадавших, из них 6 погибли, 4 госпитализированы.
Жильцы дома размещены в пункты временного размещения.
В Главном управлении МЧС России по ХМАО-Югре открыт телефон горячей линии +7 (3467) 397-777.
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