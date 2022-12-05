Получивших ожоги при взрыве газа в Нижневартовске доставят в Сургут

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Руководитель югрского депздрава Алексей Добровольский сообщил о транспортировке двух тяжелых пациентов в ожоговый центр Сургута.

"Двое самых тяжёлых пациентов с ожогами 85-90% транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка бытового газа в доме 6а на улице Мира в Нижневартовске вечером 4 декабря при частичном обрушении пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медучреждения. В числе пострадавших 67-летний мужчина и 62-летняя женщина с термическими ожогами, у обоих состояние тяжёлое. Сотрясение головного мозга врачи диагностировали у 45-летней женщины и у 19-летней пациентки, у первой состояние тяжелое, у второй средней тяжести.

"Одна пациентка продолжает лечение в отделении реанимации, одна - в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы", - пояснил ситуацию по последним двум Добровольский.