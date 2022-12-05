Получивших ожоги при взрыве газа в Нижневартовске доставят в Сургут

00:38 05 декабря 2022
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Фото - https://t.me/aadobrovolskii

Руководитель югрского депздрава Алексей Добровольский сообщил о транспортировке двух тяжелых пациентов в  ожоговый центр Сургута.

"Двое самых тяжёлых пациентов с ожогами 85-90% транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута", - написал он в своем Telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что в результате хлопка бытового газа в доме 6а на улице Мира в Нижневартовске вечером 4 декабря при частичном обрушении пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медучреждения.  В числе пострадавших 67-летний мужчина и 62-летняя женщина с термическими ожогами, у обоих состояние тяжёлое. Сотрясение головного мозга врачи диагностировали у 45-летней женщины и у 19-летней пациентки,  у первой состояние тяжелое, у второй  средней тяжести.

"Одна пациентка продолжает лечение в отделении реанимации, одна - в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы", - пояснил ситуацию по последним двум Добровольский.

Теги: Нижневартовск , пострадавшие , ХМАО-Югра
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