Режим ЧС ввели в Нижневартовске

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Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне, сообщает администрация города.

Кае поясняется в сообщении, "режим реагирования оперативных служб объявляется в случае, когда возникает обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления или иного бедствия".

В результате хлопка бытового газа в доме 6а на улице Мира в Нижневартовске вечером 4 декабря при частичном обрушении пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медучреждения

"Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим, организации взаимодействия в ходе аварийно-спасательных работ, а также поддержание общественного порядка". - отмечают в администрации города.