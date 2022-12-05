Число погибших при хлопке газа в Нижневартовске выросло до пяти, один человек числится пропавшим без вести

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В результате происшествия 5 человек погибли, 4 человека пострадали, 1 человек числится пропавшим без вести, сообщаются в Telegram-канале мэрии данные на 21:00.

"В Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставлены 4 человека (2 мужчин и 2 женщины). Их состояние врачи оценивают, как тяжелое у трех человек, у одного травмы средней степени тяжести", - следует из сообщения.

По данным МЧС, в18:06 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о частичном обрушении 2 и 3 этажей жилого пятиэтажного дома на улице Мира в третьем подъезде. СУСК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.