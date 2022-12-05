На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДПТ погибли два человека

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск 4 декабря погибли два человека при столкновении легкового и грузового автомобилей.
На 420-м километре трассы автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом "Вольво". В аварии погибли 58-летний водитель и 52-летняя пассажирка легкового автомобиля, жители поселка Туртас Уватского района. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает областная ГИБДД.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru