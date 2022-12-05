На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДПТ погибли два человека

21:10 04 декабря 2022
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Фото -https://t.me/gibdd72

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск 4 декабря погибли два человека при столкновении легкового и грузового автомобилей.

На 420-м километре трассы автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом "Вольво". В аварии погибли 58-летний водитель и 52-летняя пассажирка легкового автомобиля, жители поселка Туртас Уватского района. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает областная ГИБДД.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , погибшие
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