Уголовное дело возбудили в Нижневартовске, где из-за взрыва газа в многоэтажке погибли 4 человека

Следователи Нижневартовска возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, где из-за хлопка газа частично обрушился жилой дом и погибли 4 человека, сообщает СУСК ХМАО.
"Установлено, что 04 декабря 2022 года около 18 часов произошел хлопок в одной из квартир дома 6 по ул. Мира города Нижневартовска и последующее частичное обрушение 2 и 3 этажей в 3 подъезде указанного дома. По предварительным данным в результате происшествия 4 человека погибли, не менее 5 получили вред здоровью различной степени тяжести, разбор завалов продолжается", - сообщает пресс-служба ведомства.
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