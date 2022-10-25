На териритории Метелёвского водозабора ликвидировали пожар

Сегодня в 15 часов 59 минут поступило сообщение о пожаре на территории Метелёвского водозабора по адресу: г. Тюмень, ул. Метелёвская, 12.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение полиэтилена и пластиковых труб на строительной площадке. В настоящее время пожар локализован на площади 50 квадратных метров. На месте продолжают работать 16 человек и 5 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается", - сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

"Росовдоканал Тюмень" поясняет, что возгорание произошло в месте складирования строительного мусора и остатков полиэтилена, используемых при реконструкции Метелевских водоочистных сооружения, оно оперативно локализовано. "Сооружения работают в штатном режиме. Водоснабжению города ничего не угрожает", - сообщают в пресс-службе компании.

В 17:10 возгорание ликвидировано.