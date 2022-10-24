Банк России предупреждает тюменцев, что от имени Центробанка им могут звонить только мошенники

18:00 24 октября 2022
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Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются "сотрудниками Центрального банка". 

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.

 Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. 

 При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Сотрудники Банка России призывают тюменцев, югорчан и ямальцев быть бдительными и никогда не сообщать незнакомцам свои персональные данные, данные банковских карт, а также любые коды и пароли.

Подробную информацию о популярных схемах мошенничества и рекомендациях по защите от них можно найти на сайте Банка России в разделе "Противодействие мошенническим практикам".

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