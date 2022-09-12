Суд Тюмени вынес приговор поставщику поддельной водки, от которой погибли 10 человек

Суд Тюмени приговорил 36-летнего местного жителя к 4,5 годам колонии общего режима и назначил ему 930 тысяч рублей штрафа по делу о продаже содержащей метанол водки, от употребления которой погибли 10 человек, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что с 1 января по 31 августа 2021 года подсудимый приобрел и организовал поставку из Екатеринбурга в Тюменскую область поддельный алкоголь, в составе которого был метанол, и через своего знакомого с 31 декабря реализовывал контрафакт объемом 0,5, 0,25 литра в торговые точки Тюмени.

"36-летний тюменец признан виновным в совершении преступления, предусмотренном ч.3 ст. 238 УК РФ, а также п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Суд приговорил виновного к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 932 тыс. рублей, а также удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 000 рублей", -сообщает пресс-служба ведомства.

В суде добавили, что подсудимый Адилхан Каримов с 31 августа 2021 года по 02 января 2022 года являлся генеральным директором ООО "РОСТ" приобретал контрафактный алкоголь, хранил его в грузовой отсек автомобиля "Газель", а также помещении торгового павильона, расположенные на участке парковки по адресу: г. Тюмень, ул. Домостроителей.

Мужчина признал свою вину, на стадии предварительного расследования добровольно, при участии защитника-адвоката, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.