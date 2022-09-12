Соблюдение правил перевозки детей проверяют в регионе

В начале нового учебного года перевозка детей-пассажиров в автомобилях под особым контролем сотрудников ГИБДД. Рейды проводятся у школ, детских садов и поликлиник.

Каждый 19-ый юный пассажир, ставший в этом году участником ДТП в Тюменской области, следовал в автомобиле без удерживающего устройства, с нарушением ПДД. С начала года в регионе произошло 119 ДТП с участием детей-пассажиров, два ребенка погибли, 144 ранены.

Почти семь тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Большинство из них – родители юных пассажиров, сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.